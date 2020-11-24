Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране

Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Афганистана и движения талибов, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.

"Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков", - отметил глава МИД РФ.