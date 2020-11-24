Член Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий
15:11, 24 Ноябрь, 2020
Член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий.
Как передает «Арменпресс», об этом на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин объявил заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян.
Член Совета старейшин Еревана, избранный по избирательному списку блока партий “Мой шаг” Арсен Карапетян представил заявление о прекращении полномочий члена Совета старейшин”, - сообщил Саркисян.
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