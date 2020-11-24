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Член Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий

Член Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий

Член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на 3-м заседании 5-й сессии Совета старейшин объявил заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян.

Член Совета старейшин Еревана, избранный по избирательному списку блока партий “Мой шаг” Арсен Карапетян представил заявление о прекращении полномочий члена Совета старейшин”, - сообщил Саркисян.


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