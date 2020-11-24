Бред Питт необычно разыграл Джорджа Клуни во время съемок

Актер Джордж Клуни рассказал в интервью журналу GQ о курьезном случае во время съемок фильма "Двенадцать друзей Оушена". Часть киноленты снималась в Комо в Италии, где артист прожил несколько лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, снимавшийся в картине Бред Питт разослал всем местным жителям, а также расклеил по всему городу листовки с призывом "по-особенному" относиться к Клуни.

"Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза", — говорилось в листовках. Тогда на эти сообщения отреагировали местные СМИ.

"Газеты писали: "Дьявол! Джордж Клуни — дьявол". Ужасная история, за которую я ему позже отомстил, — вспоминает актер. Фильм "Двенадцать друзей Оушена" режиссера Стивена Содерберга вышел на экраны в 2004 году.

Помимо Джорджа Клуни и Бреда Питта, в нем сыграли Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Венсан Кассель.