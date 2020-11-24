“Детк” посвятил видеоролик памяти погибшего в Арцахе артиста балета Тиграна Арутюняна

Группа “Детк” посвятила клип на песню “Мы придумали темноту” памяти погибшего в Арцахе артиста балета Тиграна Арутюняна. Артист балета Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна Тигран Арутюнян погиб в ходе военных действий Азербайджана и Турции, развязанных против Арцаха и Армении.

Как передает «Арменпресс», клип песни уже в интернете.

“Пока есть солнце и любовь, здесь будет свет. Клип посвящается светлой памяти нашего друга Тиграна”, - говорится в комментарии, размещенном на официальной странице группы в Facebook.

Автор музыки - Арман Петросян, слова написал Ваан Киракосян.