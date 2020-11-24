“Детк” посвятил видеоролик памяти погибшего в Арцахе артиста балета Тиграна Арутюняна
13:11, 24 Ноябрь, 2020
Группа “Детк” посвятила клип на песню “Мы придумали темноту” памяти погибшего в Арцахе артиста балета Тиграна Арутюняна. Артист балета Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна Тигран Арутюнян погиб в ходе военных действий Азербайджана и Турции, развязанных против Арцаха и Армении.
Как передает «Арменпресс», клип песни уже в интернете.
“Пока есть солнце и любовь, здесь будет свет. Клип посвящается светлой памяти нашего друга Тиграна”, - говорится в комментарии, размещенном на официальной странице группы в Facebook.
Автор музыки - Арман Петросян, слова написал Ваан Киракосян.
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