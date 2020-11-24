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Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян

Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян

В возрасте 67 лет скончался государственный и военный деятель Республики Армения, руководитель общественной организации “Союз Орлов-Смертников”, генерал-майор Аствацатур Петросян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал сын покойного генерал-майора Сипан Петросян.


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