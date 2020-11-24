Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию. (...) Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA", – написал Трамп в твиттере.