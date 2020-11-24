Началось заседание Совета старейшин Еревана: обсуждается вопрос выделения денег Степанакерту
11:09, 24 Ноябрь, 2020
В мэрии Еревана проходит 3-е заседание 5-й сессии Совета старейшин.
Как передает «Арменпресс», в повестке 11 вопросов.
В начале заседания члены Совета старейшин почтили минутой молчания память погибших в Арцахской войне.
Совет старейшин Еревана примет решение о выделении 100 млн драмов из резервного фонда административной части бюджета Еревана на 2020 год для перечисления столице Арцаха Степанакерту на осуществление работ капитального характера и увеличении суммы доходов и расходов бюджета Еревана на 2020 год.
В повестку включены и вопросы об изменении целевых значений земельных участков и ряд других вопросов.
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