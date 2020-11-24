В мэрии Еревана проходит 3-е заседание 5-й сессии Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке 11 вопросов.

В начале заседания члены Совета старейшин почтили минутой молчания память погибших в Арцахской войне.

Совет старейшин Еревана примет решение о выделении 100 млн драмов из резервного фонда административной части бюджета Еревана на 2020 год для перечисления столице Арцаха Степанакерту на осуществление работ капитального характера и увеличении суммы доходов и расходов бюджета Еревана на 2020 год.

В повестку включены и вопросы об изменении целевых значений земельных участков и ряд других вопросов.