Левон Аронян пока на 12-м месте в турнире “Skilling Open 2020”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления на турнире “Skilling Open 2020”.

Как передает Арменпресс, в турах с 6 по 10 турнира по быстрым шахматам Аронян три партии завершил вничью, потерпел 2 поражения. Набрав 4,5 очка из 10 возможных, армянский гроссмейстер сейчас 12-й из 16 шахматистов.

Лидирует Аниш Гири из Нидерландов, набравший 6,5 очков.

“Skilling Open” организует чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. В турнире участвуют Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь, Хикару Накамура, Ян Непомнящий, Левон Аронян, Ян-Кшиштоф Дуда, Теймур Раджабов, Лийем Ли, Петр Свидлер, Уэсли Со, Сергей Карякин, Алиреза Фируджа, Давид Гуиджаро, Аниш Гири и Сантос Видит.

Турнир стартовал 22-го ноября и завершится 30-го. Призовой фонд составляет 100 000 долларов. США.