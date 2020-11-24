Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция с ЕС говорит уже на языке шантажа

“Оказывается, турецкий цинизм не знает границ. Будучи основным фактором, дестабилизирующим ситуацию на трех континентах, глава этого государства, тем не менее, заявляет, что он настроен решительно, должен продолжать путь евроинтеграции для построения своего будущего с Европой.

Уже ясно, что ЕС в отношениях с Турцией использует инструментарий этой страны. И, по сути, ясно, что ни эта страна, ни ЕС не воспринимают этот диалог в контексте ее членства в ЕС. Турция просто пытается противостоять международному давлению, используя устаревшую комбинацию кнута и пряника. Это не сработает, если некоторые страны ЕС действительно не будут поощрять экспансионистские действия Турции, как они об этом заявляют”.

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