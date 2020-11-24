Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не терять ни секунды

“Сейчас, когда, к сожалению, уже известно, что с 1 декабря граница Армения-Азербайджан протянется еще на 410 км, когда уже давно известна секретная программа нападения Турции на Армению под названием “Алтай”, согласно которой до марта 2021 года полностью должен быть решен вопрос Арцаха и Зангезура, чем мы заняты?

Теперь, когда бывший министр юстиции Геворк Даниелян предупреждает, что в максимально сжатые сроки и серьезными доводами следует отреагировать на официальные шаги Алиева, чем мы заняты?

Сейчас, когда международник Сурен Саркисян говорит, что в ближайшее время столкнемся с тяжелыми реалиями, чем мы заняты после всего этого?

Нейтральная часть общества пребывает в коме, почему они так спокойны, потому что думают, что Россия является гарантом нашей безопасности, а что будет завтра? Война окончена? Теперь мы должны превратиться в закрученный клубок и работать 24 часа в сутки, чтобы очень быстро наладить хозяйство и, соответственно, вооружить армию. Между тем ․․․ Справедливости ради следует сказать, что предложения из экономического сектора поступают, но если нет шагов по их согласованию, то пока ничего не происходит. Понятно, не правда ли, что одни экономисты, даже имея прекрасные программы, не смогут их реализовать в одиночку.

Но у нас нет времени. У нас нет даже ни секунды. Экономист Карен Адонц, например, предлагает как можно скорее организовать Военно-экономический комитет”.

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