Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ответный шаг России

“Визит Лаврова и Шойгу в Армению и в Азербайджан - ответный шаг на визит глав соответствующих ведомств Турции в Азербайджан сразу после установления режима прекращения огня.

Главный итог визита - Россия продемонстрировала свою доминирующую роль в регионе. Россия открыто заявила, что Турция не может продвигать свои геополитические интересы в Арцахе за счет интересов местного коренного населения, подчеркнув, что она не допустит этого и обязательно защитит интересы народа Арцаха. Россия так отвечает на шаги, предпринимаемые Турцией в эти дни в регионе”.

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