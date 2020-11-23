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Франция внедряет структурную систему помощи армянскому народу

Франция внедряет структурную систему помощи армянскому народу

Пресс-секретарь министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики распространил заявление, сообщив, что Франция внедряет структурную систему помощи армянскому населению, пострадавшему в результате войны в Нагорном Карабахе. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Франции в Армении, это мероприятие мобилизует государство, сотрудничающие с Арменией ассоциации, гуманитарные организации, бизнес-фонды и больницы, объединенные в рамках Координационного центра. 

В заявлении также отмечается, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему полностью мобилизована вместе с Россией и Соединенными Штатами на поиск долгосрочного решения этого конфликта.


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