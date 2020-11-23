Жизни пострадавшим в результате подрыва мины арцахам ничего не угрожает

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщает, что 23 ноября в районе Матагис в результате взрыва мины пострадали трое спасателей, один военнослужащий Армии обороны и один российский миротворец.

«Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Их жизни ничего не угрожает», - в беседе с Арменпресс сказал начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что при подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение. Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской Республики пострадали. Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.