Премьер-министр Пашинян поздравил Арарата Мирзояна по случаю дня рождения
19:32, 23 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян сегодня утром провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном и поздравил его с днем рождения.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что временное отсутствие Арарата Мирзояна очень заметно в этот решающий для нашей государственности момент.
Премьер-министр пожелал председателю НС скорейшего выздоровления, возвращения домой и к выполнению своей государственной миссии.
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