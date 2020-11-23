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Премьер-министр Пашинян поздравил Арарата Мирзояна по случаю дня ​​рождения

Премьер-министр Пашинян поздравил Арарата Мирзояна по случаю дня ​​рождения

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня утром провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном и поздравил его с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что временное отсутствие Арарата Мирзояна очень заметно в этот решающий для нашей государственности момент.

Премьер-министр пожелал председателю НС скорейшего выздоровления, возвращения домой и к выполнению своей государственной миссии.


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