Премьер-министр Пашинян поздравил Арарата Мирзояна по случаю дня ​​рождения

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня утром провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном и поздравил его с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что временное отсутствие Арарата Мирзояна очень заметно в этот решающий для нашей государственности момент.

Премьер-министр пожелал председателю НС скорейшего выздоровления, возвращения домой и к выполнению своей государственной миссии.