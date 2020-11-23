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Мирзоян и Володин подчеркнули важность трехстороннего заявление о прекращении боевых действий в НК

Мирзоян и Володин подчеркнули важность трехстороннего заявление о прекращении боевых действий в НК

Состоялась телефонная беседа председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна с председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным. Председатель Госдумы поздравил Арарата Мирзояна с днем рождения, а также осудил нападение на него.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве президента Путина, подчеркнув, что таким образом стало возможно спасти десятки тысяч жизней.


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