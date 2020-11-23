5000 граждан Арцаха уже обратились за финансовой поддержкой, утверждено 2000 заявок
18:34, 23 Ноябрь, 2020
Около 5000 граждан, зарегистрированных в Арцахе, уже обратились за единовременной финансовой помощью со стороны правительства Армении, 2000 заявок уже одобрены. Об этом в беседе с Арменпресс сказал руководитель службы социальной защиты министерства труда и социальных вопросов Армении Ани Амиршадян, коснувшись программы поддержки зарегистрированным в Арцахе граждан.
«На данный момент подали заявки около 5 000 человек, 2 000 из которых уже одобрены, 1 000 заявок отклонено», - сказала Амиршадян, добавив, что остальные заявки находятся в процессе рассмотрения.
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