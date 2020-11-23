Министр здравоохранения завуалированно назвал настоящее количество заболевших Covid-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в интервью журналисту Фатиху Алтайлы сделал заявление, между строк которого можно узнать настоящее количество случаев заражения коронавирусом в Турции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкое информационное агентство Demokrat Haber, из заявления Коджи выходит, что общее количество случаев нового типа коронавирусной инфекции (Covid-19) в Турции составляет 1,2 миллиона.

В ответ на критику в отношении сокрытия реальных цифр, министр Коджа отметил. «Возможные показатели известны. Такие критические высказывания на самом деле направлены также против моего министерства. По сравнению с количеством пациентов кажется, что слишком много случаев серьезных заболеваний и смертей, и в результате мы потерпели неудачу в лечении. Но такого нет. Смотрите, случаи смертей меньше 1 процента».

Согласно действующему списку случаев заболеваний, в Турции зарегистрировано 12 тыс 335 смертей от Covid-19, а согласно подтвержденному количеству пациентов уровень смертности составляет 2,76%. Таким образом, чтобы заявление министра Коджа было действительным, необходимо, чтобы было подтверждено не менее 1 млн 235 тыс случаев.

Турция занимает 25-е место в мировой статистике заболеваемости коронавирусом, на данный момент зарегистрировано 446 тыс 822 случаев. Однако, если по словам министра здравоохранения реальное число составляет 1,2 миллиона, то Турция станет 11-й страной с самым высоким числом случаев коронавируса в мире.