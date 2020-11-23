Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

Азиатские индексы выросли - 23-11-20

Азиатские индексы выросли - 23-11-20

ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 25527.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1727.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.09% и составил 3414.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 26486.20 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации