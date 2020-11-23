Азиатские индексы выросли - 23-11-20

ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 25527.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1727.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.09% и составил 3414.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 26486.20 пункта.