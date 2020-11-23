Премьер проведет встречи с представителями семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня совещание по вопросам возвращения попавших в плен в ходе Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей, выяснения судеб пропавших без вести лиц, а также социальных гарантий их семей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр отметил, что 6-й пункт опубликованной им дорожной карты касается вышеупомянутых вопросов: “В целом нам, конечно, необходимо очень интенсивно работать в этом направлении в ближайшее время. Мы должны обязательно проинформировать членов семей о проводимых работах и не должно быть так, чтобы граждане были вынуждены самим идти, проводить акции перед различными ведомствами, чтобы узнать, что делается для поиска или возвращения своих родственников.

Вчера в Эчмиадзине у меня была короткая эпизодическая беседа с членами семей попавших в плен военнослужащих и мирных жителей и пропавших без вести лиц. Мы договорились, что будем интенсивно работать, обобщим ту информацию, которая у нас есть, и те действия, которые мы будем осуществлять в ближайшем будущем. В частности, есть политическая договоренность об обмене пленными, необходимо уточнить, как, по какому механизму и в какие сроки эта договоренность будет реализовываться, мы должны понять механизмы, связанные с пропавшими без вести лицами”.

Премьер-министр Пашинян сообщил, что в ближайшее время намерен провести встречи с представителями семей пропавших без вести и попавших в плен лиц.

“Конечно, в этот период были случаи, когда, к счастью, считающеися пропавшими без вести лица обнаруживались живыми и невредимыми, у них не было возможности сообщить о своем местонахождении, и они просто вернулись. Остается надеяться, что таких случаев будет все больше и больше. А сейчас необходимо подготовиться, чтобы предоставить более конкретную и полную информацию родственникам”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министру были представлены работы по возвращению попавших в плен военнослужащих и мирных жителей, выяснению судеб пропавших без вести лиц. Были обсуждены механизмы поиска пропавших без вести лиц. Были затронуты направления социально-психологической поддержки пострадавшим семьям.

По поручению Никола Пашиняна создана межведомственная рабочая группа, которая занимается оперативным решением вышеперечисленных проблем.

Премьер-министр подчеркнул, что в первую очередь необходимо сохранять постоянную связь с семьями попавших в плен военнослужащих и мирных жителей, выяснению судеб пропавших без вести лиц, и с этой целью создать центр, который будет работать круглосуточно.

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