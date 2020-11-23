Президент Грузии надеется, что парламент будет многопартийным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие во втором туре парламентских выборов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Глава правительства отдала голос на избирательном участке в столичном районе Мтацминда.

"Я проголосовала за комплектацию парламента десятого созыва. Я очень надеюсь, как и вся Грузия, что это будет эффективным и деловым парламентом, многопартийным. Это то, что решил грузинский избиратель – проголосовал за девять партий. И думаю, что все должны уважать избирателей и их желание. Этот парламент будет очень важным и его деятельность начнется очень скоро, поскольку мы должны принять бюджет, который этой зимой, исходя из пандемии и социально-экономического кризиса, будет очень важным. И я трудно себе представлю, что этот бюджет будет принят так, чтобы участвовали не все (партии – ред.)", – заявила Зурабишвили.

Свой гражданский долг также выполнил мэр Тбилиси Каха Каладзе.