Россияне в "черную пятницу" больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сервиса изучили потребительский спрос в "чёрную пятницу" прошлого года. В исследовании использовались данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 года.

"Традиционно больше всего в "чёрную пятницу" россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи "Яндекс.Маркета" искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тысячи рублей", - уточняется в исследовании. Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причём не всегда гаджеты заказывают для себя - многие начинают покупать подарки к новому году.

Кроме того, по данным сервиса, на "чёрную пятницу" россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. "В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими - видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие", - подчеркивают аналитики сервиса.

Помимо электроники, у россиян пользуется популярностью бытовая техника. В прошлом году спрос вырос на 38%, во время распродажи активнее всего интересовались микроволновками и роботами-пылесосами.

Растёт также спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза.