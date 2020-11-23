Опубликован список общин Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана

Правительство Республики Армения опубликовало список общин, перешедших под контроль Азербайджана в результате военных действий Азербайджана против Республики Арцах, развязанных с 27 сентября. Как сообщает Арменпресс, список опубликован на сайте правительства в решении о мерах содействия гражданам, зарегистрированным в этих общинах.

Целью программы является оказание социальной помощи гражданам Арцаха, перемещенным в результате войны, которые находятся в Республике Армения или в Арцахе, были зарегистрированы в этих общинах Арцаха, и фактически проживали там как минимум в последние 3 месяца до 27 сентября 2020 года.

Социальное содействие предоставляется в виде единовременной материальной помощи в размере 300 000 драм на каждого получателя. Единовременная финансовая помощь несовершеннолетним детям, предоставляется родителям, если родители ребенка является бенефициарами программы. Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку в электронном виде до 20 декабря 2020 г. Единовременная финансовая помощь оказывается через отделения “Айпост” и “Арцахпост”.

Под контроль Азербайджана перешли следующие общины:

Кашатагский район:

Ковсакан, 2. Миджнаван, 3. Воротан, 4. Алашкерт, 5. Агхадзор, 6. Аганус, 7. Агавнатун, 8 Айгеховит, 9. Айгек, 10. Арахиш, 11. Арцвашен, 12. Арташави, 13. Гандза, 14 Гетамедж, 15. Гетап, 16. Гохтаник, 17. Драхтадзор, 18. Ерицванк, 19. Ишханадзор, 20. Лернаовит, 21. Цахкаберд, 22. Цицернаванк, 23. Джобадзор, 24. Керен, 25. Кумайри, 26. Хак, 27. Хакари, 28. Айказян, 29. Хочанц, 30. Дзорап, 31. Газарапат, 32. Мамарк, 33. Мартунашен, 34. Мирик, 35. Мшени, 36. Мошатаг, 37. Муш, 38. Норашеник, 39. Шалуа, 40. Саратак, 41. Сонасар, 42. Неркин Сус, 43. Вакунис, 44. Вагазин, 45. Ван, 46. Вардабац, 47. Вургаван, 48. Тигранаван, 49. Урекан, 50. Пакахан, 51. Кашуник, 52. Карегах.

Мартакертский район:

1.Нор Сейсулан, 2. Овташен, 3. Нор Айкаджур, 4. Нор Кармираван, 5. Нор Айгестан, 6. Нор Марага, 7. Талыш, 8. Матагис.

Шаумянский район:

1Карвачар, 2. Акнаберд, 3. Нор Браджур, 4. Нор Геташен, 5. Дадиванк, 6. Ехегнут, 7. Нор Эркеч, 9. Хархахут, 10. Цар, 11. Нор Карачинар, 12. Авсатаг, 13. Нор Манашид, 14. Чаректер, 15. Нор Вериншен, 16. Кнараван

Гадрутский район:

1.Гадрут, 2. Азох, 3. Акнахбюр, 4. Айгестан, 5. Араджамух, 6. Аракел, 7. Аревшат, 8. Банадзор, 9. Драхтик, 10. Тагасер, 11. Тагот, 12. Хандзадзор, 13. Цакури, 14. Цандзор, 15. Кармракуч, 16. Акаку, 17. Арташен, 18. Мариамадзор, 19. Мец Тахер, 20. Мохренес, 21. Норашен, 22. Плетанц, 23. Джракус, 24. Вардашат, 25. Тох, 26. Туми, 27. Ухтадзор, 28. Кюратаг, 29. Мехакаван

Шушинский район:

Город Шуши, 2. Карин так

Аскеранский район:

1.Аветараноц, 2. Акнахбюр, 3. Джрахацнер, 4. Мадаташен, 5. Ахнах, 6. Мошхмхат. 7. Ухтасар, 8. Арменакаван

Мартунинский район: