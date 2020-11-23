Американский эсминец направился в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США.

"USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море... Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", - говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.

Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.