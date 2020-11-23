НУАСА перечислил в Фонд военнослужащих и в Реабилитационный центр Защитника Отечества  6 млн драмов

Национальный университет архитектуры и строительства Армении (NCAA) в Фонд страхования военнослужащих и в Реабилитационный центр Защитника Отечества перечислил 6 млн драмов для оказания медицинской помощи и компенсаций военнослужащим, семьям погибших или получивших инвалидность при защите границ Родины. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь НУАСА Жасмин Вильян.

Всего с 27 сентября университет перечислил 21 миллион 500 000 драмов, в том числе и во Всеармянский фонд “Айастан”.

На заседании ректората НУАСА было принято решение использовать имеющиеся возможности для решения проблем размещения людей, эвакуированных из Республики Арцах. В настоящее время в общежитии университета проживает 75 человек из Арцаха.