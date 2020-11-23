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СНБ опровергает слухи о приглашении епископа Аршака Хачатряна в их структуру

СНБ опровергает слухи о приглашении епископа Аршака Хачатряна в их структуру

Служба национальной безопасности Армении опровергает распространенную информацию о приглашении в структуру главы канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископа Аршака Хачатряна.

“Епископ Аршак Хачатрян не приглашался в СНБ”, - сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ.

Ранее СМИ распространили информацию, что в СНБ приглашен глава канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян.


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