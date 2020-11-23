СНБ опровергает слухи о приглашении епископа Аршака Хачатряна в их структуру



Служба национальной безопасности Армении опровергает распространенную информацию о приглашении в структуру главы канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископа Аршака Хачатряна. “Епископ Аршак Хачатрян не приглашался в СНБ”, - сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ. Ранее СМИ распространили информацию, что в СНБ приглашен глава канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян.