СНБ опровергает слухи о приглашении епископа Аршака Хачатряна в их структуру
15:20, 23 Ноябрь, 2020
Служба национальной безопасности Армении опровергает распространенную информацию о приглашении в структуру главы канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископа Аршака Хачатряна.
“Епископ Аршак Хачатрян не приглашался в СНБ”, - сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ.
Ранее СМИ распространили информацию, что в СНБ приглашен глава канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян.
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