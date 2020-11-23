Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат разрешение от мексиканских регулирующих органов, сообщила РИА новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении по поставкам в Мексику 32 миллионов доз вакцины "Спутник V".

В то же время Мексика сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса, такими как британская AstraZeneca, американская Pfizer и китайская CanSino Biologics, отметила Пенсадо,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.