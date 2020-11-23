Родители без вести пропавших военнослужащих проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении

Родители военнослужащих, пропавших без вести во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, проводят акцию протеста перед зданием Министерства обороны.

Как передает «Арменпресс», они требуют предпринять шаги по поиску пропавших без вести военнослужащих.

Председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян пригласил их в парламент на обсуждение на эту тему, которое состоится завтра.

“Сегодня в правительстве будут обсуждены пути решения всех подобных вопросов. Предлагаю завтра выбрать 15 - 20 человек для участия в обсуждении. В Национальное собрание придут министры иностранных дел и обороны и представят пути решения этого вопроса, в дальнейшем свой инструментарий представят также и представители Красного Креста и российских войск”, - сказал Кочарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 ноября заявил, что с армянской стороны есть несколько сотен без вести пропавших военнослужащих.