Семьи беженцев возвращаются в Арцах

Семьи из Арцаха, нашедшие временный приют в Ширакской области, возвращаются в свои дома. 23 ноября вторая группа выехала из Гюмри в Арцах.

Как сообщает «Арменпресс», на прошлой неделе уехали 45 человек, а 23 ноября - 57.

Желание вернуться в Арцах выражают не только те семьи, у которых сохранились дома, но и те, у кого дома уже нет. Аревик Акопджанян из Сганаха, она с семьей возвращается в Степанакерт. “Едем в Степанакерт, останемся там и посмотрим, как сложится. Мы говорили с людьми, которые уже вернулись, говорят, что нормально”, - говорит Аревик, добавляя: “Я еду с четырьмя детьми, это будет сложно, но там наша земля”.

Маиляны родом из села Айгестан в Гадруте. Они тоже выразили желание вернуться в Арцах. “Все будет хорошо, только нам нужно будет снова сразиться и вернуть наши земли. Я участвовал в двух войнах, эта была совершенно иной. Семь народов воевали против одного, против армян. Что делать? Мы не смогли победить… Мне пришлось оставить свой дом туркам, но ничего, построим новый”, - говорит Спартак Маилян.

В ближайшие дни в Арцах отправятся и другие семьи. Власти заверяют, что есть еще много семей, которые хотят вернуться в Арцах.

Арменуи Мхоян