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Айко, Эрик, Севак Амроян и Мигран Царукян посвятили героям-воинам песню

Айко, Эрик, Севак Амроян и Мигран Царукян посвятили героям-воинам песню

Айко, Эрик, Севак Амроян и Мигран Царукян посвятили песню героям воинам. Как передает «Арменпресс», ролик, снятый на основе новой песни “Герой воин”, уже в интернете.

Автор песни - Раффи Алтунян, аранжировку осуществил Айко, режиссер клипа - Грач Кешишян.


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