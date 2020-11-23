Айко, Эрик, Севак Амроян и Мигран Царукян посвятили героям-воинам песню

Айко, Эрик, Севак Амроян и Мигран Царукян посвятили песню героям воинам. Как передает «Арменпресс», ролик, снятый на основе новой песни “Герой воин”, уже в интернете.

Автор песни - Раффи Алтунян, аранжировку осуществил Айко, режиссер клипа - Грач Кешишян.