Власти Пакистана обвинили Индию в обстреле свадьбы на границе

Одиннадцать мирных жителей, в основном женщин и детей, получили ранения при обстреле индийскими войсками территории Пакистана вдоль линии контроля между государствами, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

"Одиннадцать невинных мирных жителей, включая шестерых женщин и четверых детей, получили ранения сегодня (в воскресенье - ред.), когда индийская армия пошла на беспричинное нарушение режима прекращения огня в секторе Хуйратта (Khuiratta) вдоль линии контроля, ведя огонь ракетами и тяжелыми минометами по гражданским лицам во время свадебной церемонии в деревне Джигджот (Jigjot)", - говорится в сообщении ISPR.

Пакистанская сторона назвала "преднамеренное нападение" армии Индии на мирных жителей "аморальным и непрофессиональным актом", "абсолютным пренебрежением правами человека", а также нарушением договоренности о прекращении огня от 2003 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.