Необходимо днем раньше вернуться в нормальное русло жизни: совещание президента Арцаха в Аскеране

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в райцентре Аскеранского района провел расширенное рабочее совещание с участием руководителей общин и ответственных лиц администрации.

Президент Арутюнян сообщил, что Министерство градостроительства для ремонта квартир, подвергшихся разрушениям вследствие ракетных обстрелов, предпримет все необходимые оперативные меры. По словам Араика Арутюняна, инвентаризация жилья и необходимый ремонт в общинах должны быть завершены в кратчайшие сроки, дома должны быть обеспечены необходимым домашним имуществом. Он поручил руководителю администрации назначить ответственного в действующем в Армении оперативном штабе правительства Арцаха, который займется социальными проблемами жителей района, оставшихся без крова и нашедших временное убежище на территории Армении.

На встречи были обсуждены и вопросы, касающиеся возобновления с начала года работы школьных и дошкольных учреждений, предоставления социальных гарантий населению с целью преодоления сложившейся тяжелой ситуации, а также организации осеннего сева.

В совещании принял участие и министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян.