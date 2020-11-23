Известный бандонеонист Марио Стефано Пиетродарки исполнил произведение, посвященное Арцаху

Известный итальянский аккордеонист и бандонеонист Марио Стефано Пьетродарки, много раз выступавший в Армении, представил произведение, посвященное Арцаху.

Как сообщает «Арменпресс», музыкант опубликовал видеозапись исполнения на своей официальной странице в Facebook. Он поблагодарил композитора Мартина Улиханяна. “Благодарю за прекрасную молитву, которую Вы посвятили памяти жертв Арцахской войны”, - прокомментировал Марио Стефано Пьетродарки.

Мартин Улиханян в свою очередь выразил бандонеонисту благодарность за прекрасное исполнение его музыки.