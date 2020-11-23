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Срочно требуется кровь  2-й группы с положительным резусом: гематологический центр

Срочно требуется кровь  2-й группы с положительным резусом: гематологический центр

Центр гематологии им. профессора Р. О. Еолян сообщает о необходимости получения крови  2-й группы с положительным резусом.

“Уважаемые соотечественники, срочно требуется кровь RH + A (II) (положительный резус 2 группа). Пожалуйста, подойдите к банку крови Гематологического центра до 13:00. Подробности по телефону 010-28-38-23”, - передает «Арменпресс» обращение центра.

Абсолютными противопоказаниями являются: инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, при лабораторно положительном ответе на вирусный гепатит, сифилис врожденный или приобретенный, все формы туберкулеза, бруцеллеза и др.), сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни крови и др.

Указывается, что помимо этих противопоказаний основания для исключения переливания крови распространяются также и на лиц, принадлежащим к следующим группам риска - гомосексуалисты, проститутки, заключенные, больные вирусным гепатитом, ВИЧ / СПИДом, члены семей ВИЧ-инфицированных.


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