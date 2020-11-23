Шесть арабских государств у границ Ливии проводят совместные военные учения

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн и Судан на северо-западе Египта 22 ноября начали военные учения под названием “Арабский меч”. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на новостной портал Gazeteduvar, совместные военные учения пройдут на военной базе “Мохаммед Неджиб” на северо-западе Египта.

“Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иордания, Бахрейн и Судан принимают участие в учениях “Арабский меч” ”, - говорится в заявлении на официальной странице египетской армии в Facebook. В сообщении сказано, что операции в рамках учений продлятся до 26 ноября. Войска и военная техника стран-участниц были доставлены по воздуху и по морю в Египет для участия в учениях, проходящих под девизом “Единая цель во имя уммы”.

В учениях примут участие воздушные, сухопутные и военно-морские силы 6 стран. В распространенном заявлении отмечается: “В рамках учений, целью которых является укрепление военного сотрудничества между арабскими странами, будут применены методы, техника и навыки для уточнения понятий индоктринации, правильного и своевременного выполнения заданий, а также организации общего сотрудничества”.

Учения с участием шести арабских стран в Египте были проведены и в ноябре 2018 года. Примечательно, что Кувейт в учениях этого года не принял участия.

Седрак Саркисян