Французский университет Армении разработал программы содействия студентам- военнослужащим

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян принял новоназначенного ректора Французского университета Армении Бертрана Венара. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

В ходе встречи заместителю министра были представлены текущие и будущие планы Французского университета Армении, в том числе программы по оказанию содействия студентам - военнослужащим, пострадавшим в результате войны. По мнению сторон, благодарность за отвагу и героизм молодых людей, участвовавших в войне, должна выражаться не только на словах, но и в конкретных действиях. Французский университет в Армении, учитывая это, разработал программы адаптации студентов - военнослужащих к гражданской жизни, их образовательного процесса, включая и социальную помощь, комплексную подготовку для заполнения пробелов, а также психологическую реабилитацию. Заместитель министра А. Мартиросян приветствовал гостя, подчеркнув свою готовность оказания содействия студентам в эти переломные для нашей страны моменты.

“Слов и действий недостаточно, чтобы оценить героизм этих молодых людей, они не облегчат бескрайнее горе семей. Некоторые из них не были призваны в армию, но как добровольцы немедленно отправились на поле битвы, чтобы защитить Родину. Это отличное доказательство их честности, а честность - одна из главных ценностей FFA. Мы должны выразить им свою большую благодарность․Это - наименьшее, что мы можем сделать”, - сказал ректор Бертран Венар.

Подчеркнув, что для Армении наступили исторические времена, замминистра А. Мартиросян отметил, что на данном этапе очень важна социальная ответственность вузов. “Проблемы и программы общие для всех вузов, потому что наши студенты активно участвовали в защите Родины. В этом отношении также важна высокая социальная ответственность университетов. Защита Родины подразумевает большую гражданскую ответственность, поэтому студенты не должны страдать ни при каких обстоятельствах. Это тоже психологическая поддержка”, - заключил А. Мартиросян.

Замминистра отметил, что сейчас обсуждаются различные пакеты содействия студентам, участвовавшим в войне. На встрече был обсужден и ряд стратегических проектов, направленных на дальнейшее расширение и развитие Французского университета Армении.