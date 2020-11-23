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Московскому драматическому театру, возможно, будет присвоено имя Армена Джигарханяна

Московскому драматическому театру, возможно, будет присвоено имя Армена Джигарханяна

Коллектив Московского драматического театра на общем собрании принял решение обратиться в столичный департамент культуры с просьбой присвоить театру имя Армена Джигарханяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “РИА Новости”.

Народный артист СССР, основатель и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян ушел из жизни на 86-м году жизни 14 ноября.

Труппа обратилась в департамент культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра известного актера и режиссера Сергея Газарова.


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