В Ереван прибыла первая партия гуманитарной помощи, объявленная президентом Франции

Первый самолет с гуманитарной помощью, объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, прибыл в Ереван.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

“Первый самолет с объявленной президентом Франции гуманитарной помощью прибыл в Ереван. Самолет, арендованный Кризисным центром Министерства иностранных дел Франции, доставил медицинское оборудование, лекарственные средства для укрепления потенциала системы здравоохранения Армении, а также предметы первой необходимости для лиц, перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению”, - написал Лакотт.

Следующий самолет с гуманитарной помощью из Франции прибудет в Армению 27 ноября.