Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

В Ереван прибыла первая партия гуманитарной помощи, объявленная президентом Франции

В Ереван прибыла первая партия гуманитарной помощи, объявленная президентом Франции

Первый самолет с гуманитарной помощью, объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, прибыл в Ереван.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

“Первый самолет с объявленной президентом Франции гуманитарной помощью прибыл в Ереван. Самолет, арендованный Кризисным центром Министерства иностранных дел Франции, доставил медицинское оборудование, лекарственные средства для укрепления потенциала системы здравоохранения Армении, а также предметы первой необходимости для лиц, перемещенных из Нагорного Карабаха в Армению”, - написал Лакотт.

Следующий самолет с гуманитарной помощью из Франции прибудет в Армению 27 ноября.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации