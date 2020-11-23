22 ноября в Степанакерт вернулись более 1 400 человек
10:28, 23 Ноябрь, 2020
Российские миротворцы 22 ноября сопровождали очередную колонну автобусов, возвращающих беженцев из Нагорного Карабаха.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.
34 автобуса из Еревана выехали в направлении Степанакерта, перевезя в Нагорный Карабах более 1 400 человек. Движение колонны сопровождалось патрульными группами российского миротворческого контингента и военной полиции.
Безопасность передвижения автобусов, возвращающих мирных жителей в свои дома, обеспечили российские военнослужащие.
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