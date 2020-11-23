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22 ноября в Степанакерт вернулись более 1 400 человек

22 ноября в Степанакерт вернулись более 1 400 человек

Российские миротворцы 22 ноября сопровождали очередную колонну автобусов, возвращающих беженцев из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

34 автобуса из Еревана выехали в направлении Степанакерта, перевезя в Нагорный Карабах более 1 400 человек. Движение колонны сопровождалось патрульными группами российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность передвижения автобусов, возвращающих мирных жителей в свои дома, обеспечили российские военнослужащие.


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