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 Армен Саркисян отправится с рабочим визитом в Иорданское Хашимитское Королевство

 Армен Саркисян отправится с рабочим визитом в Иорданское Хашимитское Королевство

Президент Республики Армения Армен Саркисян 23 ноября с кратким рабочим визитом отправится в Иорданское Хашимитское Королевство. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из управления по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении встретится с королем Хашимитского Королевства Иордании, Его Величеством Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.

Президент Армении и король Иордании обсудят вопросы, касающиеся развития отношений между двумя странами и возможностей расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.


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