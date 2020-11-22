Просим считать недействительным
Уважаемые партнеры, просим считать недействительным выпущенный в 19:01 материал с заглавием «Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха», поскольку первоисточником он был составлен на основе информации вырванного из контекста интервью, данного ранее Президентом РФ Владимиром Путиным Павлу Зарубину.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 00:57 Благодаря усилиям и действиям высшего руководства РФ удалось остановить кровопролитие: Арутюнян
- 22.11-21:13 Просим считать недействительным
- 22.11-17:20 В Гюмри состоялось шествие, посвященное памяти погибших воинов
- 22.11-17:03 Президент Республики Армения принял участие в церемонии поминовения павших героев
- 22.11-16:32 Премьер-министр РА с супругой присутствовали на поминальной службе памяти погибших героев
- 22.11-16:17 Вы будете жить среди нас вечно. Мхитарян – памяти героев, павших в Арцахской войне
- 22.11-15:49 Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
- 22.11-15:19 Россия доставляет инженерную технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции
- 22.11-14:48 Совет французского региона О-де-Франс принял резолюцию по карабахскому урегулированию
- 22.11-14:19 В «Урарту» пополнение
- 22.11-14:16 «Ваагни Сити» обыграл «Киликию». Баскетбольная Лига А
- 22.11-13:54 Операция архиепископа Паргева прошла успешно
- 22.11-13:03 COVID-19: в Армении зарегистрировано 1385 новых случаев, выздоровел 1261 человек
- 22.11-12:46 Макрон посетил французское отделение ВФ «Айастан». В Армению прибудут 2 самолета с помощью
- 22.11-11:24 Сосредоточим силы на восстановлении нормальной жизни Арцаха: встреча Пашиняна и Арутюняна
- 22.11-10:53 Фердинанд Карапетян неудачно выступил на чемпионате Европы
- 22.11-10:43 В город Мартуни в Карабахе вернулись уже около тысячи жителей
- 22.11-10:29 В Гегаркунике и Лори местами гололед. Ларс закрыт для грузовиков
- 21.11-17:44 COVID-19. Число подтвержденных случаев в мире превысило 58 миллионов. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 21.11-17:07 Шойгу обсудил обстановку в Карабахе с президентом и министром обороны Азербайджана
- 21.11-17:03 Российские миротворцы начали доставлять воду жителям Карабаха
- 21.11-16:55 Вице-премьеры Армении и России обсудили меруы преодоления последствий гуманитарной катастрофы НК
- 21.11-16:53 Армянский народ благодарен России за поддержку в трудные дни. Встреча президента Армении с Лавровым
- 21.11-16:48 Лавров надеется, что ЮНЕСКО проявит активность в сохранении памятников культуры в Арцахе
- 21.11-16:15 Лавров изложил некоторые детали обсуждения вопросов двусторонней повестки дня с армянской стороной
09:30, 17.11.2020
Просмотрели 2521 раз В Карабахе Анкара и Баку совершили геноцид: предлагается создать международный трибунал
20:34, 17.11.2020
Просмотрели 1855 раз Парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций против Эрдогана и Алиева
09:00, 18.11.2020
Просмотрели 1636 раз У “султана” не будет военной базы на Южном Кавказе
20:06, 17.11.2020
Просмотрели 1445 раз Мэры 15 французских городов приняли заявление о признании Нагорно-Карабахской Республики
21:57, 20.11.2020
Просмотрели 1257 раз Лавров заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху