Уважаемые партнеры, просим считать недействительным выпущенный в 19:01 материал с заглавием «Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха», поскольку первоисточником он был составлен на основе информации вырванного из контекста интервью, данного ранее Президентом РФ Владимиром Путиным Павлу Зарубину.