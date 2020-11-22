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Просим считать недействительным

Просим считать недействительным

Уважаемые партнеры, просим считать недействительным выпущенный в 19:01 материал с заглавием «Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха», поскольку первоисточником он был составлен на основе информации вырванного из контекста интервью,  данного ранее Президентом РФ Владимиром Путиным Павлу Зарубину.  


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