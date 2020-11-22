Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — сказал российский лидер.

Как передает Арменпресс, он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.

"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — пояснил президент.

При этом Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном, добавил он.

"Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.