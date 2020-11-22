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В Гюмри состоялось шествие, посвященное   памяти погибших воинов

В Гюмри состоялось шествие, посвященное   памяти погибших воинов

В Гюмри состоялось шествие, посвященное   памяти   солдат, погибших в Арцахе.

Как передает Арменпресс,  участники шествия прошли от площади Вардананц до Пантеона борцов за свободу на кладбище «Ширак», где похоронены как    солдаты, погибшие в 1990-х годах, так и в войне, развязанной Азербайджаном 27 сентября. Участники шествия   почтили память  минутой молчания и воскурили ладан, помолились Богу. Организатором марша выступил Жора Абгарян, брат героя Апрельской войны, танкиста Тиграна Абгаряна.

«Наши парни-герои не проиграли, они победили, и сегодня мы должны отдать дань уважения нашим героям-мученикам, и наше шествие протянулось на более 15 км — как доказательство того, что мы должны преодолеть эту трудность, организовать себя и стать сильнее. У нас сегодня такое сильное поколение, они проявили столько героизма, что доказывает, что мы не проиграли. Когда мы духовно думаем, что мы побеждены, мы не будем жить с побежденной душой. Сегодня наши ребята сделали то, что не удавалось никому в мире: солдат в одиночку подстрелил 10 танков, спас взвод, и подобных геройств много. Наши герои не побеждены, наши герои побеждают», - сказал Жора Абгарян.

Несколько дней назад Президент Республики Армен Саркисян  и  Его Святейшество   Верховный Патриарх и Католикос всех армян  Гарегин II  выступили с призывом  объявить 22 ноября   днем памяти героев, погибших, защищая Родину. В этот день в армянских церквях мира была запланирована поминальная служба.

 

Арменуи Мхоян

 


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