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Президент Республики Армения принял участие в церемонии поминовения павших героев

Президент Республики Армения принял участие в церемонии поминовения павших героев

22 ноября президент РА Армен Саркисян   в Первопрестольном Святом Эчмиадзине присутствовал  на поминальном молебне, отслуженном за упокой душ  героев, погибших в Арцахской войне.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента РА.

«Несколько дней назад Президент Республики Армен Саркисян   Его Святейшество   Верховный Патриарх и Католикос всех армян  Гарегин II  выступили с призывом  объявить 22 ноября   днем памяти героев, погибших, защищая Родину. В этот день в армянских церквях мира была запланирована поминальная служба.

Президент Республики Армен Саркисян сегодня посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, принял участие в поминальной церемонии, которая прошла у открытого алтаря Святого Трдата под председательством Католикоса Всех армян.  Его Святейшество  Гарегин II выступил с памятной речью.

 По окончании церемонии президент Саркисян побеседовал с родителями погибших военнослужащих, с солдатами и ополченцами, зажег свечу в память о  всех наших военнослужащих, отдавших свои жизни во имя Родины», - говорится в сообщении.

 

 


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