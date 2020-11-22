Президент Республики Армения принял участие в церемонии поминовения павших героев

22 ноября президент РА Армен Саркисян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине присутствовал на поминальном молебне, отслуженном за упокой душ героев, погибших в Арцахской войне.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента РА.

«Несколько дней назад Президент Республики Армен Саркисян Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II выступили с призывом объявить 22 ноября днем памяти героев, погибших, защищая Родину. В этот день в армянских церквях мира была запланирована поминальная служба.

Президент Республики Армен Саркисян сегодня посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, принял участие в поминальной церемонии, которая прошла у открытого алтаря Святого Трдата под председательством Католикоса Всех армян. Его Святейшество Гарегин II выступил с памятной речью.

По окончании церемонии президент Саркисян побеседовал с родителями погибших военнослужащих, с солдатами и ополченцами, зажег свечу в память о всех наших военнослужащих, отдавших свои жизни во имя Родины», - говорится в сообщении.