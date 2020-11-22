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Премьер-министр РА с супругой присутствовали на поминальной службе памяти погибших героев

Премьер-министр РА с супругой присутствовали на поминальной службе памяти погибших героев

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине присутствовал на церемонии в память о героях, павших при защите Родины в Арцахской войне.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, поминальную службу у открытого алтаря Святого Трдата вел Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй.


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