Премьер-министр РА с супругой присутствовали на поминальной службе памяти погибших героев
16:32, 22 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине присутствовал на церемонии в память о героях, павших при защите Родины в Арцахской войне.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, поминальную службу у открытого алтаря Святого Трдата вел Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй.
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