Вы будете жить среди  нас вечно.   Мхитарян – памяти  героев, павших в Арцахской войне

Полузащитник национальной сборной Армении и итальянского клуба «Рома» Генрих Мхитарян сделал запись в память о героях, погибших в Арцахской войне.

«Наша скорбь столь глубока, что мы не в силах ее выразить. Сегодня во всем мире пройдет поминальная служба в память о наших павших героях. В течение 44 военных дней в Арцахе вы проявили непередаваемое словами мужество, отдав свою жизнь во имя нашей Родины, нашего народа, священной миссии защиты наших исторических - тысячелетних земель. Вы будете жить среди нас вечно ... Мы молимся и за наших раненых братьев. Выражаем благодарность всем нашим воинам. Спасибо. Я желаю моей нации силы и консолидации, чтобы преодолеть горе от потери своих любимых сыновей. Нам нужно оставаться сплоченными и осознавать, мы должны использовать весь свой потенциал для создания лучшего мира для нашей молодежи. Мирную страну, в которой они могут реализовать свои мечты», - как передает Арменпресс, написал Мхитарян на своих страницах в социальных сетях.