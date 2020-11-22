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Вы будете жить среди  нас вечно.   Мхитарян – памяти  героев, павших в Арцахской войне

Вы будете жить среди  нас вечно.   Мхитарян – памяти  героев, павших в Арцахской войне

Полузащитник национальной сборной  Армении и  итальянского клуба  «Рома»  Генрих Мхитарян сделал запись в память о героях, погибших в Арцахской войне.

«Наша скорбь  столь  глубока, что мы не в силах ее выразить. Сегодня во всем мире пройдет поминальная служба в память о наших павших героях. В течение 44 военных дней в Арцахе вы проявили непередаваемое словами мужество, отдав свою жизнь во имя нашей Родины, нашего народа, священной миссии защиты наших исторических -  тысячелетних земель. Вы будете жить среди нас вечно ... Мы молимся и за наших  раненых братьев. Выражаем благодарность всем нашим воинам. Спасибо. Я желаю моей нации силы и консолидации, чтобы преодолеть горе от потери своих любимых сыновей. Нам нужно оставаться сплоченными  и осознавать, мы должны использовать весь свой потенциал  для создания лучшего мира для нашей молодежи. Мирную страну, в которой они могут реализовать свои мечты», - как передает Арменпресс, написал Мхитарян на своих страницах в социальных сетях.

 

 

 


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