Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху

Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - как передает Арменпресс, заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - ред.) Алиев и премьер (Армении Никол - ред.) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - уточнил президент РФ.

Путин добавил, что согласование документа было "сложным, энергозатратным процессом" для всех сторон. "По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически, такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - рассказал президент РФ.