Совет французского  региона О-де-Франс принял резолюцию по карабахскому урегулированию

Совет региона Франции О-де-Франс принял резолюцию о долгосрочном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном и праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице посольства Армении во Франции в Facebook.

В резолюции говорится:

«О-де-Франс, с населением около 6 миллионов человек, является третьим по численности населения регионом Франции.

Принимая во внимание развязывание Азербайджаном военных действий против армянского населения Нагорного Карабаха,

Принимая во внимание серьезные подозрения в применении вооруженными силами Азербайджана оружия, запрещенного международными конвенциями,

Принимая во внимание ответственность Франции как члена Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вместе с Россией и США - за поиск прочного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном,

Принимая во внимание неоспоримое присутствие наемников-джихадистов в азербайджанской армии,

Принимая во внимание трагические последствия конфликта для местного населения, гибель тысяч людей, разрушение тысяч домов, осуждение армянского населения Нагорного Карабаха на фактическое подчинение или изгнание,

Принимая во внимание военную помощь и посредническое содействие, оказанное Турцией Азербайджану, что значительно эскалировало конфликт в пользу Азербайджана,

Принимая во внимание соглашение, достигнутое между Россией, Арменией и Азербайджаном 10 ноября, которое замораживает конфликт в пользу последнего, без привлечения какой-либо международно признанной инстанции,

Принимая во внимание, что данным соглашением нарушается суверенная территория Армении - созданием «коридора» под эгидой российских миротворческих сил,

Принимая во внимание, что факт неурегулирования статуса Нагорного Карабаха чреват угрозой возобновления вооруженного конфликта,

Принимая во внимание закрепленный референдумом 10 декабря 1991 года и неизменно подтверждаемый выбор народа Нагорного Карабаха, обладающего демократическими структурами, функционирующими под названием Республика Арцах,

Принимая во внимание серьезные угрозы уничтожения многовекового культурного наследия Армении, обусловленные тем, что они фактически переходят под контроль Азербайджана,

Принимая во внимание исторические и культурные связи, объединяющие Францию и Армению, особенно с тех пор, как в 1915 году Франция открыла свои двери перед выжившими после Геноцида армян,

Региональный совет О-де-Франс

Выражает братскую поддержку всем армянам Армении, Нагорного Карабаха, всего мира, Франции и ее региона О-де-Франс,

Поддерживает предложение резолюции о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики, представленное в Сенат 18 ноября 2020 года – в соответствии со статьей 34-1 Конституции Франции,

Обращается к правительству с просьбой подтвердить возражение, высказанное в еще 2007 году президентом Французской Республики Николя Саркози по вопросу вступления Турции в Европейский Союз,

Призывает Европейский Союз (ЕС) осудить военные действия, развязанные Азербайджаном и поддержанные Турцией, и принять против последней контрмеры, установив пошлины на ее экспорт в ЕС,

Призывает правительство Франции – как постоянного члена Совета Безопасности ООН, обратиться к США, России, Китаю и Соединенному Королевству с просьбой расторгнуть соглашение от 10 ноября, и достигнуть соглашения, которое станет гарантией долгосрочного мира и стабильности – в то же время уважая полный суверенитет Армении на своей территории,

Призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе — обеспечить уважение права наций на самоопределение и принципов нерушимости границ в контексте этого кризиса между Арменией и Азербайджаном,

Призывает Организацию по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принять все необходимые меры для защиты армянского культурного наследия Нагорного Карабаха,

Будет поддерживать — прямо или опосредованно, организуемые во Франции инициативы по оказанию гуманитарной помощи армянам - жертвам конфликта».