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В «Урарту» пополнение  

В «Урарту» пополнение  

«Урарту» пополнил свой состав. Клуб подписал контракт с нигерийским атакующим полузащитником Иса  Алью.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. У Алью есть опыт игры в Армении. Два сезона он провел в «Лори», проведя в общей сложности 42 матча и  забив 7 голов. Футболист играл и  в испанской «Альмерии». Последним клубом 21-летнего футболиста стал футбольный клуб «Аль-Шола».

Трансферная сделка состоялась во время трансферного окна, но проблемы, вызванные документацией и пандемией коронавируса, отсрочили присоединение Алью к команде. Он уже тренируется с командой и в ближайшее время может принять участие в официальных матчах «Урарту».


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