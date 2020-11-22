«Ваагни Сити» обыграл  «Киликию». Баскетбольная Лига  А

В матче регулярного чемпионата Лиги-А Армении между командами «Киликия» и «Ваагни Сити» победа выбрала гостей — счет 100–88.

Как передает Арменпресс, «Киликия» выиграла только во второй четверти, «Ваагни Сити» — в первой и третьей четверти, а в 4-й четверти счет был равым.

Самым результативным игроком матча стал Уильям Дженкинс из «Киликии» — с 40 очками. Также он 18 раз ловил мяч от кольца и сделал 4 результативных паса.

После этой победы «Ваагни Сити» единолично лидирует — с 21 очком.