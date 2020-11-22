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«Ваагни Сити» обыграл  «Киликию». Баскетбольная Лига  А

«Ваагни Сити» обыграл  «Киликию». Баскетбольная Лига  А

В матче регулярного чемпионата Лиги-А Армении между командами «Киликия» и «Ваагни Сити» победа выбрала гостей — счет  100–88.

Как  передает Арменпресс,  «Киликия» выиграла только во второй четверти, «Ваагни Сити» — в первой и третьей четверти, а в 4-й четверти  счет был равым.

Самым результативным игроком матча  стал Уильям Дженкинс из «Киликии» — с 40 очками. Также он 18 раз ловил   мяч от  кольца и сделал 4 результативных паса.

После этой победы «Ваагни Сити» единолично лидирует — с 21 очком.

 


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