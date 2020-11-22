Макрон посетил французское отделение ВФ «Айастан». В Армению прибудут 2 самолета с помощью

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил штаб-квартиру французского отделения Всеармянского фонда «Айастан» — в поддержку ежегодного благотворительного телефонного марафона армянской общины Франции. В этом году сбор пожертвований проводится в помощь вынужденным переселенцам и потребностям десятков тысяч арцахских армян, пострадавших в результате агрессии, развязанной 27 сентября Азербацйджаном против Арцаха – при непосредственном содействии Турции и наемных террористов.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении во Франции.

Как сообщает AFP, президент Макрон заявил: «Эта гуманитарная инициатива Франции — наш прямой долг перед 120 тысячами перемещенных армянских жителей из Арцаха, из семи районов, а также как минимум перед 1 миллионом армян, находящихся в трудной ситуации в Армении. Первый самолет с гуманитарной помощью правительства Франции, а также французского отделения Всеармянского фонда «Айастан» вылетит в Ереван завтра, 22 ноября, а второй - 27 ноября. Гуманитарный груз в Армению доставит известный французский футболист армянского происхождения, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф".

Помимо гуманитарной помощи, президент Эммануэль Макрон, в частности, отметил: "Франция требует, чтобы условия прекращения огня, установленные в соглашении 9 ноября 2020 года с целью прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, распространялись и на богатое армянское историческое и культурное наследие региона, чтобы предотвратить его разрушение».

Президент Макрон подтвердил желание Франции включить трехстороннее заявление, подписанное между Арменией, Россией и Азербайджаном, в рамки международного мониторинга.